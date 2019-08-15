С добрым утром! Обзор новостей за 14 августа

На Лыбедском бульваре состоялась торжественная церемония открытия II Международного форума древних городов. Его участниками стали делегации из 52 древних городов 32 стран мира. Поскольку 2019 год объявлен годом театра, то и основной темой форума стало театральное искусство.

В центре Рязани произошло ДТП. На улице Циолковского столкнулись «Лада Гранта» и «Вольво». Фото появилось в социальных сетях.

В Рязани открылся Музейный центр имени А. И. Солженицына. Новый музей не только рассказывает о жизни и творчестве писателя, но и о Рязани и рязанцах, которые знали писателя и работали вместе с ним.

В Рязанской ДОКБ прооперировали мальчика, пострадавшего в ДТП в Сасовском районе. Врачи диагностировали множественные переломы, травмы внутренних органов, анемию после потери крови. Хирургическая бригада под руководством врача травматолога-ортопеда Андрея провела операцию, в ходе которой осколки костей были фиксированы пластинами. Это восстановило двигательную функцию ног.

Актёры Рязанского театра кукол показали «Мойдодыра» на Лыбедском бульваре. Показ спектакля для юных рязанцев прошёл в рамках II международного Форума древних городов, посвящённого Году театра.

Администрация Рязани объявила конкурс на лучший вариант названия для сквера, расположенного в районе дома 37 по улице Горького. Любой житель Рязани может принять участие в конкурсе. Варианты названия необходимо оставлять на сайте администрации с указанием своего телефона или адреса электронной почты для обратной связи. Авторов лучших названий ждут призы.

В Рязани открылась выставка «Наследие древних городов в филокартии». В экспозиционном зале библиотеки им. Горького представлены открытки начала прошлого столетия. Рязанцы и гости города могут увидеть Рязань, Москва, Псков, Великий Новгород, Вологду, Париж, Каир и многие другие древние города. Отдельно представлены открытки-коллажи на тему старинных городов, созданные известным московским художником Константином Побединым.