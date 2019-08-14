Актёры Рязанского театра кукол показали «Мойдодыра» на Лыбедском бульваре

В среду, 14 августа, актёры Рязанского театра кукол показали спектакль «Мойдодыр». Показ сказки по произведению Корнея Чуковского прошёл на импровизированной сцене на Лыбедском бульваре.

Действия сказки происходили под сенью чудо-дерева, где скакала подушка-лягушка, убегало одеяло, улетала простыня, играли крокодилы Тотоша и Кокоша и оживали рисунки. За игрой актёров с интересом наблюдали не только совсем маленькие зрители, но и их родители.

Показ спектакля для юных рязанцев прошёл в рамках II международного Форума древних городов, посвящённого Году театра. Ознакомиться с подробной программой события можно здесь.