В среду, 14 августа, в Рязани открылся Музейный центр имени А. И. Солженицына. Новый музей не только рассказывает о жизни и творчестве писателя, но и о Рязани и рязанцах, которые знали писателя и работали вместе с ним.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов, замминистра культуры РФ Алла Манилова, президент Русского благотворительного фонда Наталья Солженицына, член Совета Федерации ФС РФ Владимир Лукин, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, директор «Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына» Виктор Москвин.

После торжественного открытия – символично перерезанной красной ленты – почётные гости осмотрели экспозицию, посвящённую жизни писателя на Рязанской земле. Напомним, что в городе Александр Солженицына провёл 12 лет жизни, наполненных плодотворным трудом и творчеством. Именно здесь автор написал повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказы «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела».

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– Открытие Музейного центра имени А.И. Солженицына – это дань нашей любви к его творчеству и глубочайшего уважения к памяти великого русского писателя. И я уверен, что этот музей станет одним из знаковых в нашей стране. Сюда будет приезжать много гостей, которые хотят больше узнать о творчестве Солженицына, о его жизни, – сказал Николай Любимов.

Глава региона также отметил, что инициатива создания музейного центра принадлежит общественности. Воплотить проект в жизнь удалось при поддержке минкульта РФ и Наталье Солженицыной.

– Мы получили настоящий современный музей с очень серьезными фондами. Его научная, содержательная концепция уникальна. Одновременно это музей истории Рязанской земли через Солженицына и его произведения, музей истории русской литературы 20 века и музей гражданского подвига наших литераторов, – сказала Алла Манилова.

Она отметила, что работа по созданию центра продолжалась в течение трёх лет. Заместитель министра культуры РФ также поделилась дальнейшими планами о развитии центра. По её словам, в 2020 году музей включат в нацпрограмму детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия».