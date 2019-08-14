В Рязанской ДОКБ прооперировали мальчика, пострадавшего в ДТП в Сасовском районе

В Рязанской детской областной клинической больнице прооперировали мальчика, пострадавшего в ДТП недалеко от Сасова 6 августа. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Врачи диагностировали
множественные переломы, травмы внутренних органов, анемию после потери крови.
Перед операцией врачи провели подготовительные мероприятия, восстановили
показатели крови и убедились в отсутствии рисков оперативного вмешательства.
Хирургическая бригада под руководством врача травматолога-ортопеда Андрея провела операцию, в ходе которой осколки костей были фиксированы пластинами. Это восстановило двигательную функцию ног. В детской ОКБ мальчик проведёт ближайшие три недели — столько времени займут реабилитационные мероприятия.