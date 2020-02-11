Рязанская область заняла 46-е место в рейтинге доступности бензина

В рейтинге доступности бензина, составленном экспертами РИА Рейтинг, Рязанская область оказалась на 46-м месте.



При составлении рейтинга учитывалось, сколько бензина можно купить в регионе на среднемесячную зарплату. В Рязани можно приобрести 700 литров. Стоимость 1 литра АИ-92 составляет 41,89 руб. За год цена на бензин повысилась на 0,6%.



Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднемесячную зарплату можно купить 2091 литр бензина. При этом стоимость АИ-92 там составляет 41,65 руб.



На втором месте Москва, с показателями 1886 литров и 42,47 руб.

