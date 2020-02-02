Рязанская область обеспечена тест-системой для быстрого выявления коронавируса. Об этом во время заседания областной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева.



По её словам, в Рязани и области приняты необходимые меры для недопущения распространения коронавируса.



Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал, что больницы готовы к приёму пациентов с опасным заболеванием. Кроме того, при региональном министерства создан штаб, в который вошли ведущие медицинские специалисты. Ситуация в Рязани и области постоянно контролируется.

