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Рязанка украла деньги у касимовского пенсионера

Сотрудники межмуниципального отдел МВД России «Касимовский» раскрыли кражу денег с банковской карты 63-летнего жителя города Касимова. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Пенсионер обратился в полицию и сообщил, что с его банковской карты похищают денежные средства. Полицейские опросили пожилого человека и выяснили, что у него на руках нет и самой карты.

Пожилой мужчина рассказал, что пару дней назад собрал у себя дома несколько приятелей. Было организовано застолье с употреблением спиртного. В хлопотах по подготовке угощений участвовала знакомая хозяина дома – девушка была почти вдвое моложе пенсионера и ему нравилось, что молодая женщина принимает его знаки внимания.

Как выяснили сотрудники полиции, в какой-то момент спиртное закончилось и хозяин попросил знакомую сходить в магазин за очередной порцией. Для оплаты покупок он выдал ей свою банковскую карту и сообщил пин-код. Женщина ушла и вот уже который день о ней нет вестей, но приходят сообщения о том, что с банковской карты снимают деньги в разных банкоматах.

Оперативники уголовного розыска проанализировали сведения о местах, где снимали деньги с похищенной карты, и выяснили, что злоумышленница переместилась из города Касимова в областной центр. Связавшись с коллегами из города Рязани, касимовские полицейские установили, что к хищению причастна 39-летняя рязанка. Получив ее фотографию, которую запечатлела система охраны одного из используемых ей банкоматов, рязанские полицейские узнали в злоумышленнице знакомую жительницу города. Ранее эту 39-летнюю рязанку привлекали к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники полиции города Рязани разыскали злоумышленницу в одной из квартир города, где было устроено очередное застолье. Рязанку задержали. Выяснилось, что к этому времени с банковской карты пенсионера было похищено более 13 тысяч рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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