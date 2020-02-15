Рязанцы почтили память погибших воинов-интернационалистов

В субботу, 15 февраля, на площади Маргелова прошла торжественная церемония, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

– В этот день 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Для нас всех – это очень важный день: через афганскую войну прошли сотни тысяч советских солдат и офицеров, боевые действия продолжались почти 10 лет, оборвав многие жизни. Мы всегда будем помнить их подвиг, – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориалу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, и в их честь трижды был дан оружейный залп. Цветы возложили представители власти, общественных организаций, семьи погибших и вернувшихся домой бойцов, школьники.