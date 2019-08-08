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Рязанцы, ездящие на работу на велосипеде, в среднем проезжают 9-10 километров

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, используют ли они велосипед, чтобы добираться от дома до работы. 

8% респондентов чаще всего добираются до места на велосипеде. Самыми велосипедными сферами в этом смысле оказались сферы автомобильного бизнеса (19%) и искусства (18%). При этом среди тех, кто обычно не использует велосипед, чтобы добраться до работы, хотя бы раз всё же пользовались им для этого 31% респондентов. 

Сотрудники компаний Рязанской области в пути от дома до работы на велосипеде преодолевают расстояние около 9-10 км. В среднем продолжительность поездки составляет 30 минут, что практически не отличается от времени движения на ином транспорте. 

Более половины соискателей, пользующихся велосипедом в поездках на работу, считают это возможностью развеяться и передохнуть (58%). Ещё 51% считают это экономией денег. 50% предпочитают велосипед, т.к. являются сторонниками здорового образа жизни. А вот пользуются велосипедом из соображений экологии лишь 34% респондентов.

Основная причина, по которой соискатели не пользуются велосипедом, чтобы доезжать до работы –  это отсутствие душа на работе (43%). 41% опасаются за свою жизнь, т.к. в их городах нет оборудованных велодорожек, и нужно ехать по проезжей части. 40% считают, что на велосипеде до работы добираться слишком долго. И у 39% респондентов просто нет велосипеда.

70% соискателей считают, что велопоездки от дома до работы и обратно положительно влияют на продуктивность. Ожидаемо, эта доля выше среди тех, кто предпочитает ездить на работу на велосипеде (77%). Наоборот считают лишь 6%, а также в медицинской сфере (11%).

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