Рязанских коллекционеров приглашают на лекцию и круглый стол

14 августа в 12.00 в рамках II Международного форума древних городов в зале для научной библиотеки им. Горького состоится лекция президента Союза филокартистов России А.А. Мелитоняна «Отражение историко-культурного наследия древних городов в филокартии»

А.А. Мелитонян расскажет о роли и месте коллекционирования и, в частности, филокартии в сохранении, изучении и популяризации историко-культурного наследия древних городов. Лекция завершится показом документального мультфильма «Шлю привет», в основе сюжета которого – путешествие почтальона начала ХХ века сквозь время с целью доставить письмо адресату в сегодняшний день.

В тот же день в 14.00 в рамках II Международного форума древних городов в зале для научной работы библиотеки им. Горького состоится круглый стол «Наследие древних городов в предметах коллекционирования».

В ходе круглого стола эксперты, коллекционеры и работники государственных и общественных учреждений обсудят использование коллекций в просветительской, образовательной, музейной, выставочной и досуговой работе, поговорят о значимости коллекционной деятельности для развития экономики и повышения туристической привлекательности древних городов, затронут тему сбережения семейных коллекций и архивов как основы духовного развития личности и сохранения национальной исторической памяти.