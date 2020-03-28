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Карантинная неделя в Рязани: что будет работать, а что нет

С 28 марта по 5 апреля в Рязанской области усилят меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим некоторые объекты временно приостановят свою деятельность. Кроме того, переходят на особый режим работы или полностью закрывают свои двери для посетителей различные организации. Давайте разберёмся, что будет работать в карантинную неделю, а что нет.

В указанный период не будут работать объекты торговли, рынки, ТРЦ и ТРК. Исключение составят аптеки и магазины, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости. Останутся под запретом ярмарки выходного дня. В будние дни ярмарочная торговля разрешается только при строгом соблюдении санитарных норм и правил.

Запрещается работа ресторанов, кафе, буфетов, баров и других предприятий общественного питания. Возможен режим доставки заказов и работы «на вынос». Запрет также накладывается на работу парикмахерских, салонов красоты, СПА и массажных салонов, бань, саун, других объектов, которые оказывают услуги с личным присутствием людей. Для посетителей также будут закрыты скверы, парки и набережные.

Не будут работать на следующей неделе детские сады.

Обслуживание клиентов в отделениях Почты России не прекратится, все отделения будут работать в штатном режиме. Однако сотрудники почты советуют рязанцам избегать мест скопления людей и пользоваться почтовыми онлайн-сервисами.

Госжилинспекция Рязанской области временно приостанавливает проверки и будет совершать их в исключительных случаях.  

Отделения Пенсионного фонда в Рязани и районах области будут принимать посетителей только по предварительной записи. По такому же принципу будут работать отделения МФЦ.

Управления ФССП России по Рязанской области временно приостановило приём граждан. В каждом структурном подразделении установлены почтовые ящики для приёма обращений. Контактные телефоны структурных подразделений управления можно найти на официальном сайте ведомства.

Налоговые инспекции на время карантина приостановят приём граждан в Рязанской области. С 6 апреля попасть на приём в налоговую можно по предварительной записи через сервис «Онлайн запись на прием в налоговый орган» на официальном сайте.

Отделения ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка.

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