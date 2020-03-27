Госжилинспекция Рязанской области сообщила о приостановке проверок

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Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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Из-за коронавируса Госжилинспекция Рязанской области временно приостанавливает проверки. Информация об этом появилась в группе ведомства в соцсети ВКонтакте. 

Приводим текст сообщения: 

В соответствии с поручением Губернатора Рязанской области Н.В. Любимова государственная жилищная инспекция приостанавливает до 01.05.2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

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