HR-директор назвала три слова, которые нужно удалить из резюме

Слова «стрессоустойчивый», «многозадачный» и «коммуникабельный» давно стали штампами в резюме и практически не помогают соискателям выделиться среди других кандидатов. HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак рассказала «Газете.Ru», чем лучше заменить такие характеристики.

Почему «стрессоустойчивость» больше не работает

«Стрессоустойчивость» остается одним из самых распространенных слов в резюме. При этом проверить такую характеристику практически невозможно: стрессовые ситуации у разных специалистов могут сильно отличаться.

Для одного сотрудника это жесткие дедлайны, для другого — работа с недовольными клиентами, а для третьего — необходимость принимать решения в условиях неопределенности. По словам Ирины Пак, сейчас работодатели скорее обращают внимание на адаптивность специалиста.

Вместо общей фразы эксперт советует приводить конкретные примеры. Например, можно указать количество обращений клиентов, которые сотрудник обрабатывал ежедневно, или рассказать о запуске продукта в сжатые сроки.

Чем заменить «многозадачность»

Еще один распространенный штамп — «многозадачность». Современный подход к организации труда предполагает не постоянное переключение между несколькими делами, а умение расставлять приоритеты, сохранять концентрацию и грамотно распределять время.

Поэтому в резюме лучше описать конкретные проекты, которыми специалист занимался одновременно, и показать их результаты. Такая информация позволяет работодателю оценить навыки кандидата по фактам, а не по самооценке.

«Коммуникабельность» стоит заменить фактами

Не помогает выделиться и слово «коммуникабельный». Работодателям важнее понимать, как именно кандидат взаимодействовал с коллегами, клиентами или партнерами.

Если специалист проводил переговоры с крупными заказчиками, обучал новых сотрудников или руководил командой, именно эти сведения стоит вынести в резюме.

Ирина Пак рекомендует убирать шаблонные характеристики, если за ними нет конкретных примеров. Вместо них стоит показывать результаты работы: например, рост продаж на 30%, сокращение времени обработки заявок вдвое или управление командой из 40 человек.

Отдельным преимуществом могут стать навыки работы с искусственным интеллектом. Если кандидат использует ИИ для автоматизации рутинных процессов, эту информацию, по словам эксперта, стоит указать в резюме.

Так работодатель получает не набор общих качеств, а конкретное представление о навыках и опыте соискателя.

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