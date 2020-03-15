Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? РИА «7 новостей» представляет обзор событий.

Суд вынес решение по делу заместителя главы администрации Шилова. Её признали виновной в превышении должностных полномочий и назначили судебный штраф.

Часть посёлка Сараи осталась без электричества из-за ДТП. Неизвестный водитель, который затем скрылся с места происшествия, сбил столб на центральной улице посёлка. После этого провода остались висеть на одной арматуре. Чтобы никто не пострадал, их пришлось обесточить.

Труп женщины 1961 года рождения был найден в деревне Полково под Рязанью. Причину смерти назовут эксперты. Пока же следователи проводят проверку. Тело находилось рядом с домом, на приусадебном участке. При визуальном осмотре следователи обнаружили у женщины повреждения в области головы.

В Рязанском районе следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 52-летнего местного жителя подозревают в убийстве брата поленом. Преступление произошло 9 марта в частном доме в селе Семкино. Вечером двое нетрезвых мужчин поссорились на бытовой почве. Звук громко работающего телевизора, который смотрел старший брат, мешал спать младшему. Выяснение отношений переросло в драку. В ходе неё младший из родственников избил своего 61-летнего брата. Бил, в том числе, и поленом.

В результате ДТП в Касимовском районе погибла женщина. По данным ГИБДД, столкновение автомобилей Skoda Octavia и Lada Largus произошло в четверг, 12 марта, на автодороге Москва – Касимов. 28-летний водитель такси, уроженец Рязанской области, выехал на встречку. В результате столкновения погибла 57-летняя пассажирка Lada Largus, уроженка Пензенской области. Женщина ехала на заднем сидении.

И ещё одно ДТП привлекло на этой неделе наше внимание. В Пронске легковой автомобиль повис на барьерном ограждении. Известно, что машина пролетела по барьерному ограждению около ста метров, перед тем как повиснуть на нём. Снять легковушку сумели только с помощью подъёмного крана. За рулём находился 36-летний нетрезвый житель Молдавии. Водительских прав у него нет.

Вандалами, разгромившими кладбище в посёлке Павелец Скопинского района, оказались дети. Напомним, о погроме на кладбище стало известно 8 марта. Заявление в полицию о ЧП поступило в первый рабочий день недели, 10 марта. Неизвестные повредили 11 могильных крестов, одну могильную ограду и две надгробные плиты

А в Скопинском районе полным ходом идёт подготовка к весенне-полевым работам. Сейчас на поля СПК «Полянская птицефабрика» вносят аммиачную селитру для подкормки, кущения и развития растения. Уже внесено 1600 га, работы продолжаются.

В городе Шацке Рязанской области на детской площадке упала новогодняя ёлка. К счастью, во время падения ёлки на площадке никого не было. Люди не пострадали. Почему новогодняя ёлка стояла на детской площадке до марта, не уточняется.

В Рыбновском районе сильный ветер вырвал из земли автобусную остановку. По его словам, остановка упала в селе Ларино. Ветер сорвал её с асфальта и унёс в кювет у дороги.

Во время пожара в селе Темгенево Сасовского района пострадал человек. Сообщение о возгорании в деревянном жилом доме поступило в МЧС в воскресенье, 15 марта, в 04.20. Сразу же на место происшествия выехали три пожарных расчёта. Жилой дом отстоять не удалось – он повреждён огнём на всей площади.