Заместительницу главы администрации Шилова осудили за помощь начальнику

Суд вынес решение по делу заместителя главы администрации Шилова. Её признали виновной в превышении должностных полномочий и назначили судебный штраф. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.



– Преступная деятельность должностного лица выявлена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области, – отмечается в пресс-релизе.



Следователи установили, что в ноябре 2018 года подсудимая исполняла обязанности главы администрации Шиловского городского поселения. По просьбе начальника она заключила с ним договор о передаче квартиры. Позднее главу администрации осудили за незаконное получение жилья.



На предварительном слушании женщина попросила суд прекратить уголовное дело и назначит ей штраф. Просьба была удовлетворена.



Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

