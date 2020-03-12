Под Рязанью мужчина забил брата насмерть поленом

В Рязанском районе следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 52-летнего местного жителя подозревают в убийстве брата поленом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.



Преступление произошло 9 марта в частном доме в селе Семкино. Вечером двое нетрезвых мужчин поссорились на бытовой почве. Звук громко работающего телевизора, который смотрел старший брат, мешал спать младшему. Выяснение отношений переросло в драку. В ходе неё младший из родственников избил своего 61-летнего брата. Бил, в том числе, и поленом.



От полученных травм пострадавший умер на месте. Его брат вызвал скорую помощь и полицию.



Сейчас следователи ведут работу по делу. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения задержанному.

