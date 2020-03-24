Троих рязанцев оштрафовали за отказ прохождения техобслуживания газового оборудования

Екатерина Приведенцева
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Троих жителей Рязани привлекли к административной ответственности за отказ от проведения технического обслуживания газового оборудования. Собственники жилья не пускали в свои квартиры представителей «Рязаньгоргаза» для проведения работ. При этом между рязанцами и организацией были заключены договоры на техобслуживание и ремонт оборудования.

Нарушителей привлекли к ответственности по ч.3 ст. 9.23 КоАП РФ Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Им назначили штрафы размером до 2-х тысяч рублей. Стоит учитывать, что техобслуживание газовой плиты обошлось бы рязанцам в 350 рублей

 – Чаще всего газовиков не пускают в квартиры, пытаясь скрыть самовольную установку оборудования или другие нарушения. Такие действия ставят под угрозу безопасность жителей дома. Поэтому мы вынуждены бороться с «отказниками» все более радикальными методами, — отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

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