В рязанской БСМП пациенту реконструировали кисть

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Травматологи рязанской БСМП в субботу, 21 марта, выполнили хирургические вмешательства на кисти под руководством микрохирурга из Московской клиники EMC Максима Саутина.

Пациент с множественными переломами в области запястья получил серьезную травму на улице и был доставлен в медучреждение. Хирурги провели две операции: в экстренном порядке мужчине устранили вывих и перелом костей запястья, а в плановом – выполнили сложную реконструкцию под руководством московского специалиста. Пациенту идеально восстановили поверхность в области лучезапястного сустава с пластикой связок костей запястья и последующей фиксацией спицами.

В день визита московского микрохирурга ещё один пациент поступил в 1-е травматологическое отделение БСМП со сложной травмой: повреждением сухожилий трех пальцев кисти и пальцевых нервов. В экстренном порядке травматологи провели операцию – микрохирургическое сшивание нервов.

Доктора надеются, что больные после реабилитации смогут полностью восстановить не только функции своих рук, но и их чувствительность.

– В Рязанской области микрохирургия кисти находится на этапе старта. В новой больнице такие операции проводятся впервые, – подчеркнул заведующий I-ым травматологическим отделением Александр Ольчев. – Выполнение таких вмешательств в БСМП стало возможно благодаря грамотной работе руководства больницы и региона. Уровень клиники соответствует условиям лучших клиник страны и зарубежья. У нас пациентам комфортно – они находятся в чистых новых палатах на 2 или 4 места. В больнице есть высокотехнологичное оборудование и грамотные специалисты, которые круглосуточно оказывают экстренную помощь.

За три недели с начала работы клиники в 1-ом отделении травматологии выполнено около десятка сложных операций, сообщает пресс-служба регионального минздрава.