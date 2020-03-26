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Рязанцев приглашают отправиться на виртуальные экскурсии по музеям

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Рязани приостановили работу учреждения культуры. Они начинают работать в режиме онлайн и присоединяются к акции «#Я_ДОМА», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в рамках акции рязанцы могут совершить виртуальные экскурсии по музеям. Такую возможность предоставляют всем желающим Рязанский Кремль, Художественный Музей, Музей истории ВДВ, Музей-заповедник имени С. А. Есенина.

Отметим, что учреждения культуры предлагают рязанцам интересные варианты досуга. Жители города не только смогут узнать что-то новое, но и поучаствовать в мастер-классах по рисованию, танцам, заняться спортом не выходя из дома. Для тех, кто хочет разнообразить свой досуг, также будут проходить кинопоказы и концерты в режиме онлайн. Анонсы мероприятий будут появляться в социальных сетях.

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