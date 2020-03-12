Рязанцам покажут выдающиеся фильмы эпохи немого кино

В среду, 11 марта, в Рязани состоялась презентация проекта «Синематографъ».

«Синематрграфъ» – совместное изобретение кухмистерской «Хлебная Площадь» и автора проекта «#Явампокажу» Ксении Паначёвой.





Авторами запланировано 12 кинопосеансов, которые будут проходить а салоне «Ароматы времени». И это вовсе не обычные показы. Рязанцы смогут увидеть лучшие фильмы эпохи немого кино и узнать историю создания этих кинолент. Перед гостями предстанет настоящая ретроспектива зарубежного и отечественного немого кинематографа.

Конечно же, авторы проекта не смогли не связать свой проект с личностью Максимилиана Факторовича, который начинал свою деятельность в Рязани и которому посвящён салон «Ароматы времени». Рязанцы смогут увидеть фильмы, в которых он принимал участие в качестве визажиста или постижёра.

На презентации проекта «Синематографъ» гости увидели самый первую киноленту в истории человечества, первую кинохронику легендарных братьев Люмьер «Прибытие поезда». Зрителям также показали кинохронику, снятую в Москве в преддверии коронации Николая II.

Оценили рязанцы и первое игровое кино, которое создал Жорж Мильес. Это фильмы «Карлик и гигант» и «Путешествие на луну». Показали гостям и первый российский немой фильм. Он вышел на экраны в 1908 году и рассказал зрителям историю Стеньки Разина. Вниманию гостей также была представлена кинолента «Беды соломенного вдовца», в которой снялся известный артист Макс Линдер.