Прилуцкий: Больных коронавирусом в Рязанской области нет

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий сообщил о ситуации с коронавирусом в регионе. Пост он разместил у себя на странице ВК.



– Больных коронавирусом в регионе нет! – написал министр.



По его словам, изолятор для тех, кто контактировал с заболевшими, в случае необходимости, будет организован в детском инфекционном отделении больницы №10. Оно рассчитано на 30 коек. Пациентов оттуда собираются перевести в инфекционное отделение детской ОКБ.



Также Прилуцкий отметил, что тест на коронавирус сделали семи пациентам, прошедшим карантин. Результаты отрицательные.

