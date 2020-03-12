Писательница Полина Дашкова встретилась с рязанцами

Писательница Полина Дашкова пообщалась с рязанскими читателями. Творческая встреча состоялась в магазине «Книжный Барс» в четверг, 12 марта.

Автор нескольких десятков книг приехала в Рязань не просто так. Поводом для встречи стал выход в свет нового романа «Горлов тупик». Его Полина Дашкова представила читателям.

«Горлов тупик» с уверенностью можно назвать историческим романом. В его основе лежат события, разворачивающиеся в Москве в 50-70 годах прошлого века. Значимое место в повествовании занимают размышления автора над обстоятельствами, которые характеризуют конец правления Иосифа Сталина. Среди них – громкий процесс над врачами-евреями.

– Любой сюжет начинается с замысла. А замысел – это всегда вопрос, при этом абсолютно наивный. – призналась Дашкова. – Если говорить о «Горловом тупике», то этот роман начался с моего глубокого внутреннего детского вопроса. Что испытывали следователи, которые были причастны к «делу врачей»? Что происходило внутри людей, которые заставляли признаваться в злодействах невиновных людей, заслуженных деятелей медицины, уважаемых профессионалов. Правда ли, что сотрудники КГБ начинали верить в эту выдуманную реальность?

Встреча прошла в формате живого диалога. Читатели смогли задать писательнице интересующие вопросы, на каждый из которых она дала развёрнутый ответ. Интересовал гостей встречи не только новый роман писательницы. Гости узнавали источники вдохновения автора и спрашивали, как вести себя в случаях, когда опускаются руки и нет сил творить. Спрашивали рязанцы Дашкову и об её отношении к классической и современной отечественной литературе,

– У меня нет самого любимого автора. При этом классическая литература – моё всё, – призналась рязанцам Дашкова. – Я читатель особого рода. Книги, которые я люблю, я могу перечитывать много раз. Это хрестоматийные произведения Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Бунина.

Говоря о современных авторах, писательница отметила, что не привыкла высказывать своё мнение об их творчестве.

– Они относятся к тем людям, которым постоянно приходится выслушивать мнения о себе. Я не присоединяюсь к армии тех, кто постоянно стремится высказывать отношение к тому или иному факту. Вне зависимости от того, понравилась мне книга или нет, я знаю одну важную вещь: в неё вложен огромный труд, много человеческих сил. Из-за уважения к труду я воздерживаюсь от выражения мнения. А читателям хотелось бы посоветовать воспитывать в себе человека с независимым мнением, с независимой точкой зрения.

Так, Полина Дашкова посоветовала рязанцам не доверять всецело отзывам литературных критиков о произведениях.

– Взяв в руки книгу, читатель должен довериться своему чутью, прислушаться к внутреннему голосу и понять, хочет ли он читать её, – поделилась писательница.

Ещё одну интересную мысль Дашкова высказала относительно детективов. В её творческой биографии имеют место быть произведения этого жанра. Несерьёзное отношение к детективам писательница объяснила завистью.

– От чего в литературной среде отношение к детективному жанру несерьёзное? От зависти! Написать детективный роман с крепким и связным сюжетом очень тяжело. И это не каждому дано. Сложно сделать так, чтобы история была правдоподобной, чтобы поступки героев были мотивированы, – сказала автор.