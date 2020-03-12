Захар Прилепин прокомментировал «обнуление» сроков Владимира Путина

12 марта писатель, член рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Захар Прилепин провёл брифинг для журналистов в Рязанской областной Думе. Темой стало обсуждение поправок в Конституцию.

Прилепин отметил, что он как человек демократических убеждений не в восторге от «обнуления», но сообщил, что ему понятен смысл этого «сигнала».

— Я догадываюсь о том противоборстве, которое наблюдается в России вне легального политического поля, — сказал Прилепин. – Различные кланы ведут жесточайшую борьбу за представление своего преемника и степень турбулентности политической системы очень серьёзна. Смысл сигнала российской политической системе: «Успокойтесь, за вами будут приглядывать. Садовник может вернуться и постричь лишние кусты».

При этом, по мнению писателя, этот срок будет последним для действующего президента. «Интуиция мне подсказывает», — пояснил Пилепин.

Напомним, 12 марта Захар Прилепин выступил на заседании Рязанской областной Думы, где высказался в поддержку законопроекта о поправках в Конституцию.