Захар Прилепин объяснил упоминание Бога в поправках в Конституцию

12 марта писатель, член рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Захар Прилепин провёл брифинг для рязанских журналистов в Рязанской областной Думе на тему поправок в Конституцию.

— По поводу поправки о Боге, я скажу, что, по моему мнению, Господь Бог не нуждается в поправке в Конституцию с его наличием, — пояснил, в частности Прилепин. — Но я, как православный христианин, и не выступаю с критикой этой поправки. Мы — страна христианской культуры, христианских традиций, будь мы хоть тысячу раз атеистами или кем угодно, мы должны отдавать себе отчёт, что наша культура, наше государство, наши литература и кино пронизаны аномальным количеством православных мотивов. Не думаю, что надо объяснять эту поправку, все, кто смотрел фильм «Андрей Рублёв», понимают, о чём идёт речь.