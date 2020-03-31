5 фильмов для весеннего настроения

Весеннее настроение чем-то напоминает новогоднее. Это не просто предвосхищение перехода из одного состояния в другое, но и результат проделанных человеком усилий. Почувствовать вдохновение, по-новому ощутить вкус жизни, прелесть любви и радость приключений можно, посмотрев кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут вам вернуть весеннее настроение в этот холодный день.

Весенние надежды

США, Канада, 2012 г.

Главные герои фильма — супружеская пара, находящаяся в браке более 30 лет и пытающаяся при помощи доктора Фелда, занимающегося проблемами семейных союзов, разжечь угасшие отношения.

50 весенних дней

Франция, 2017 г.

В одном живописном французском городке живёт Аврора, у неё две взрослые дочери и одна верная подруга, и Аврора их очень любит. Чего она не любит, так это перемены: когда Аврора теряет работу и узнает, что скоро станет молодой бабушкой, то воспринимает это как намек — мир захватила юность, и ей тут уже не место. К счастью, у Авроры появляется идеальный повод начать жизнь с чистого листа, и даже убедить всех, что лучшее начинается сейчас!

Весна, лето, осень, зима… и снова весна

Южная Корея, Германия. 2003 г.

Пожалуй, самый необычный фильм в нашей подборке. Никому не дано нарушить смену времен года, когда вначале всё рождается, затем растёт, а потом угасает. Ход жизни неподвластен и двум монахам, живущим в плавучей хижине на горном озере. По мере наступления времени года их души наполняются энергией, что ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии. Они не могут вырваться из круга жизни, желаний, страданий и страстей, которым подвержены все из нас.

Выходной день Ферриса Бьюллера

США, 1986 г.

Один день из жизни необычного молодого человека по имени Феррис, который одним погожим весенним деньком, перед сдачей выпускных экзаменов, пускается во все тяжкие — прогуливает школу и отправляется в Чикаго вместе с подружкой и лучшим другом, чтобы «оторваться» на всю катушку и насладиться с лихвой целым днем свободы!

Нежность

Франция, 2011 г.

Счастливая жизнь главной героини Натали моментально рушится — её муж погибает под колёсами машины. Чтобы заглушить душевную боль, она полностью посвящает себя работе и быстро продвигается по карьерной лестнице. В один из обыденных дней к ней в кабинет заходит невзрачный, скромный коллега по имени Маркус, на которого никто никогда не обращал внимания. Погруженная в свои мысли, охваченная необъяснимым импульсом, Натали целует его. С этого дня жизнь двух одиноких сердец кардинально меняется.