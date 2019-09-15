Прогноз погоды на следующую неделю: «белые мухи» и барическая «пила»

Осень в предстоящую неделю принесёт много неприятных погодных «сюрпризов». Об этом сообщают Метеоновости.



Погоду на большей части европейской территории страны будет определять североатлантический циклон, при этом в тыловую его часть ежедневно будут поступать дождевые тучи и холодный воздух. В результате температура на неделе ожидается на 5 градусов ниже климатической нормы.



Такая погода обычно соответствует середине октября. Более того, из-за ветра и дождей по ощущениям будет казаться, что на улице ещё холоднее – примерно на 3-4 градуса ниже реальных показателей.



Не исключено, что выходные над Москвой появятся, так называемые, «белые мухи» – вкрапления в осадки небольшого мокрого снега. Дело в том, что на высоте полутора километров ожидается понижение температуры до -5 градусов, из-за чего и будет образовываться этот мокрый снег. Правда, снег этот будет быстро таять и будет скорее символическим предвестником прихода зимы.



Кроме того, по столице пройдет барическая «пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей. Так, если в воскресенье показания барометров будут еще в норме – 745 мм рт. ст., то в понедельник-вторник-среду они окажутся на самом дне – 733 мм рт. ст., а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям.



Прогноз погоды на следующую неделю для Рязани:



16 сентября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью +9..11°, днем +14..16°, ветер западный, сильный, порывы до 14 м/с. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.



17 сентября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +7..+9°, днем +12..14°, ветер западный, сильный, порывы до 11 м/с.



18 сентября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5..+7°, днем +9..11°, ветер юго-западный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.



19 сентября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +4..+6°, днем +11..13°, ветер юго-западный, умеренный.



20 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5..+7°, днем +10..12°, ветер северо-западный, умеренный.



21 сентября, ожидается ясная погода; ночью 0..+2°, днем +10..12°, ветер западный, умеренный.



Прогноз погоды для Касимова:



Сегодня днем ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, +16..18°, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Ближайшей ночью пасмурная погода, сильный дождь, температура +7..+9°. Атмосферное давление в пределах нормы.



16 сентября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, сильный дождь; ночью +7..+9°, днем +11..13°, ветер западный, сильный, порывы до 14 м/с. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.



17 сентября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +7..+9°, днем +13..15°, ветер западный, умеренный.



18 сентября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5..+7°, днем +12..14°, ветер западный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.



19 сентября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3..+5°, днем +11..13°, ветер западный, умеренный.