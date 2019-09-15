Лица в истории Рязанской области: Герои Советского Союза и естествоиспытатель

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, которые оставили значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился в период с 9 по 15 сентября.

9 сентября исполнилось 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Васильевича Семенова (1914-1997), уроженца с. Бежтвино Рязанского уезда.

Степан Васильевич родился 27 августа (9 сентября) 1914 года в селе Бежтвино Рязанской губернии в семье крестьянина. Окончил 6 классов. Работал конюхом в колхозе, затем трактористом в МТС. Служил в Красной Армии с 1936 года.

На фронте в Великую Отечественную войну был с 1941 года. Участвовал в боях под Смоленском, Гжатском (ныне Гагарин), Можайском. В 1942—1943 годах освобождал город Малоярославец Калужской области, участвовал в ожесточённых боях в районе посёлка Сычёвка и города Ржев, освобождал города Ярцево и Смоленск. В 1944—1945 годах участвовал в освобождении Белоруссии, городов Орши и Минска, форсировал реку Неман, участвовал в ликвидации.

С выходом наших войск на реку Неман командир 90-го отдельного понтонно-мостового батальона майор Степан Семёнов навёл переправу в районе населённого пункта Мяркине (Литва), чем обеспечил своевременное продвижение войск, артиллерии и танков. 17 июля 1944 года в короткий срок батальон построил мост, который противник несколько раз разрушал, но сапёры быстро его восстанавливали. Степан Семёнов был ранен при переправе, но не ушёл, пока задание было не выполнено.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство майору Степану Васильевичу Семёнову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4725).

После войны продолжал службу в армии. С 1960 года полковник Степан Семёнов – в запасе. Жил в городе Тамбов, где работал директором асфальтового завода.

Умер 25 июля 1997 года. Похоронен в городе Тамбове на Воздвиженском кладбище.

12 сентября 1918 г. родился Герой Советского Союза Федор Семенович Синицын в селе Лакаш Спасского уезда Рязанской губернии в семье служащего. В 1932 г. окончил 8 классов школы. Позже работал культработником на заводе, заведующим Лакашинской избой-читальней. А в 1939 г. поступил в Омский финансовый техникум.

В 1939 г. был призван в Красную Армию Ижевским РВК и направлен на учебу в Коломенское военное пехотное училище, которое окончил в 1941 г. Участвовал в Великой Отечественной войны с 1942 г.

К апрелю 1944 года лейтенант Фёдор Синицын командовал взводом 1179-го стрелкового полка 347-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Крыма. 25 апреля 1944 года взвод Синицына успешно захватил важный вражеский опорный пункт на высоте у села Бельбек в 7 километрах к северу от Севастополя, после чего удержал её до подхода основных сил, отбив шестнадцать немецких контратак.

Погиб в бою 27 апреля 1944 г. Похоронен в селе Айвовое (Республика Крым).

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. Награжден орденом Ленина.

13 сентября 1797 года в Рязани родился Дмитрий Тихонович Воздвиженский (1797-1848), естествоиспытатель, педагог, профессор, уроженец города Рязани.

Дмитрий Воздвиженский, старший сын учителя гимназии Тихона Яковлевича Воздвиженского, служебную деятельность начал подканцеляристом Рязанской казенной палаты. Окончив в 1816 г. Санкт-Петербургский учительский институт, получил назначение учителем Рязанской гимназии.

С февраля 1834 г. – профессор Демидовского лицея в г. Ярославле. Получил степень магистра, в 1840 г. утвержден в звании профессора, в том же году пожалован чином статского советника.

В 1841 г. вышел в отставку и стал преподавать восточные языки, естественную историю, технологию, географию и статистику.

В этом году исполнилось 222 года со дня рождения рязанского естествоиспытателя.

Источники:

https://ru.wikipedia.org/

https://kraeved.rounb.ru/