Появилось видео с моментом смертельного ДТП в Канищеве

В интернете появилось видео с моментом смертельного ДТП в микрорайоне Канищево в Рязани. Запись опубликована в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.



Напомним, ДТП произошло на перекрёстке улиц Интернациональной и Бирюзова вечером в субботу, 8 февраля. Легковой автомобиль ВАЗ-2115 сбил 62-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте происшествия.



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По предварительным данным, рязанец переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.



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