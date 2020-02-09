Появилось видео с моментом смертельного ДТП в Канищеве

В интернете появилось видео с моментом смертельного ДТП в микрорайоне Канищево в Рязани. Запись опубликована в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.
Напомним, ДТП произошло на перекрёстке улиц Интернациональной и Бирюзова вечером в субботу, 8 февраля. Легковой автомобиль ВАЗ-2115 сбил 62-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте происшествия.
По предварительным данным, рязанец переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.