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В Рязани откроется музей традиций «Рязанские хоромы»

В Рязани откроется музей традиций «Рязанские хоромы». Сейчас он находится на реконструкции и будет расположен в Зале камерной музыки Рязанской областной филармонии. Об этом в воскресенье, 9 февраля, рассказала замдиректора учреждения культуры Мария Зорко.

Она отметила, что в «Рязанских хоромах» появятся две экспозиции «Любовь моя, Рязанский хор», посвящённая Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова, и собрание коллекционера Сергея Глебушкина «Русский рязанский традиционный костюм».

Здесь же будут проходить интерактивные программы, которые солисты Рязанского русского народного хора им. Е. Попова проводят уже третий год подряд. Одну из таких программ «Маслина — не напраслина» представили в Единый День народных промыслов и ремёсел.

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