ОНФ попросил ликвидировать заброшенные котлованы в Дашково-Песочне

В Рязани представители Общероссийского народного фронта попросили власти обратить внимание на заброшенные котлованы в седьмом микрорайоне Дашково-Песочни. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.



Несколько лет назад на участке началось строительство, были забиты сваи, но затем работы прекратились. При этом там остались не только сваи, но и большие ямы глубиной до 5 метров. Ни забора, ни каких-либо указателей в этом месте нет.



Рядом с участком находятся жилые дома, жители которых боятся за своих детей, которые часто играют в этом месте.



В ОНФ попросили власти Рязани либо засыпать котлованы, либо поставить там забор.

