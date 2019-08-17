На главную Рязань Общество ОНФ попросил ликвидировать заброшенные котлованы в Дашково-Песочне
РязаньОбщество

ОНФ попросил ликвидировать заброшенные котлованы в Дашково-Песочне

В Рязани представители Общероссийского народного фронта попросили власти обратить внимание на заброшенные котлованы в седьмом микрорайоне Дашково-Песочни. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

Несколько лет назад на участке началось строительство, были забиты сваи, но затем работы прекратились. При этом там остались не только сваи, но и большие ямы глубиной до 5 метров. Ни забора, ни каких-либо указателей в этом месте нет.

Рядом с участком находятся жилые дома, жители которых боятся за своих детей, которые часто играют в этом месте.

В ОНФ попросили власти Рязани либо засыпать котлованы, либо поставить там забор. 

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

МХК «Рязань» узнал календарь матчей

Студенты МГИК показали рязанцам театральные приёмы и перевоплотились в Rammstein

ОНФ попросил ликвидировать заброшенные котлованы в Дашково-Песочне

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал о закрытии Форума древних городов

Полиция предупредила рязанцев об участившихся случаях мошеннических действий

В Рязани выступят кузнецы из Америки, Дании, Ирландии, Аргентины и Австрии

В «Школе древних городов» расскажут, как искать спонсоров и фотографировать города

Партнёрские отношения между Рязанью и Сюйчжоу выходят на новый уровень

В Рязани задержан бывший участник «слоновской» ОПГ

МЧС предупредило рязанцев о тумане

Рязанцы увидели шоу «Огонь от кутюр»

В Рязани выступил уличный театр «Пластилиновый дождь»

Артисты «Антикварного цирка» научили рязанцев ходить на ходулях и вращать хулахуп

В Рязани обсудили воспитание детей с помощью театра

В рамках Форума древних городов прошёл гала-концерт конкурса «Рязанскую понёву за кремлём видно»

Артисты из Петербурга показали рязанцам, как проходят выходные на Марсе

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Стали известны кандидаты на пост ректора РГРТУ

В Рязани стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Рязанский кардиодиспансер внедрил дистанционную передачу ЭКГ из отдалённых районов области