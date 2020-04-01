Новые данные о нарушениях в Рязани режима повышенной готовности

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Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области проведены контрольные мероприятия, направленные на обеспечение достаточного уровня карантинной защиты, установленной на территории региона. 

С 30 марта по 1 апреля текущего года осуществлялись проверки надлежащего исполнения различными организациями введенного распоряжением губернатора Николая Любимова режима повышенной готовности.

Так, было  проверено 682 объекта в г. Рязани и районах области, на 85 из них выявлены нарушения требований законодательства в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В отношении хозяйствующих субъектов возбуждено 16  дел об административном правонарушении в соответствии с КоАП России.

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