Северная Компания ежедневно дезинфицирует свои дома

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Северная Компания ведёт ежедневную дезинфекцию своих жилищных комплексов для профилактики распространения коронавируса. Обработка проводится управляющей компанией во всех многоквартирных домах согласно распоряжению Губернатора Рязанской области.

Кроме стандартных хлоросодержащих растворов, управляющая компания применяет дополнительные высококачественные средства для дезинфекции. Работники обрабатывают входные группы подъездов: лестничные поручни, дверные ручки, кнопки лифтов и другие поверхности, с которыми могут контактировать люди. Дезинфекция в обязательном порядке проводится на всех этажах, а также в колясочных и на детских площадках.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием домов Северной Компании, можно обратиться по телефону диспетчерской службы управляющей компании 707-700.

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