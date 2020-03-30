Новая информация о коронавирусе в Рязанской области

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По состоянию на 16.00 понедельника, 30 марта, в Рязани выявлено 3 случая коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.



Ещё у одного человека скрининговое исследование на COVID-2019 показало положительный результат. Сейчас анализы направлены для уточнения диагноза в Противочумный центр Роспотребнадзора.



Других случаев не зарегистрировано.



На данный момент известно о 1653 гражданах, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. У 1156 человек взяты анализы на COVID-2019, они находятся под наблюдением врачей. Ещё 79 человек под наблюдением после контакта с заражёнными.



Завершено медицинское наблюдение у 497 граждан, все обследованы и здоровы.

