Рязанцы могут принять участие в конкурсе частушек про здоровье

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Рязанская областная филармония объявляет интернет-конкурс «Коронный номер». Рязанцам предлагают придумать и исполнить частушки, посвящённые теме здоровья

Конкурсные работы принимаются с 1 по 12 апреля 2020 года в формате видео на адрес электронной почты smi@rznfilarmonia.ru с пометкой «Коронный номер».

Победителей определит жюри, состоящее из членов Художественного и Общественного советов Рязанской филармонии. Голосование будет проводиться в период с 12 по 20 апреля.

Итоги конкурса опубликуют на сайте Рязанской областной филармонии и портале ВездеКультура не позднее 20 апреля 2020 года.