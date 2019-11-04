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Николай Любимов: Сегодня мы живём в сильном и независимом государстве

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём народного единства.

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник отмечается в память о судьбоносных и героических событиях 1612 года, когда в едином порыве люди разных сословий объединились для достижения общей цели во имя Отечества. Беззаветная преданность Родине сыграла важнейшую роль в освобождении русской земли от иноземных захватчиков, становлении Российской государственности. Сейчас, как и 400 лет назад любовь к Отчизне служит мощной силой для сплочения людей в стремлении к важным делам на благо страны. 

Сегодня мы живём в сильном и независимом государстве, которое уверенно идет по пути процветания, укрепляя международные позиции и наращивая внутренние резервы. Развивается экономика, социальная сфера, повышается качество жизни людей. Свой вклад в общее дело вносят и жители нашего региона, которых всегда отличало высокое трудолюбие, мастерство и преданность делу. Уверен, что вместе мы обязательно сохраним и приумножим все лучшие достижения! 

Желаю всем здоровья, благополучия и добра, успехов в делах на благо великой России!

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