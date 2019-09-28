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Николай Любимов: Работать «по-старинке» не получится, да и допускать этого я не намерен

В пятницу, 27 сентября, в Рязани прошло заседание Координационного совета по внедрению практики «бережливого производства». Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области. 

В работе приняли участие губернатор региона Николай Любимов, министры, руководители администрации Рязани, Регионального центра компетенций, Центра бережливого производства области.

Николай Любимов отметил, что внедрение бережливых технологий помогает достичь серьёзных результатов без дополнительных затрат ресурсов. 

– Такой подход позволяет оптимизировать рабочие процессы на предприятиях, в учреждениях соцсферы, органах власти, экономить бюджетные деньги, – подчеркнул глава региона. –. «Бережливое» управление поможет обеспечивать качественное выполнение задач, поставленных в рамках нацпроектов Президентом нашей страны.

В то же время Николай Любимов заявил, что не во всех органах власти бережливые технологии внедряются в тех объёмах, которые необходимы на современном этапе, и жёстко потребовал усиления работы. 

– Работать «по-старинке» не получится, да и допускать этого я не намерен, – приводит сайт правительства Рязанской области слова Николая Любимова.

Губернатор также напомним, что на федеральном уровне прошла информация о возможном сокращении чиновников, не исключено, что и в Рязанской области будут уволены неэффективные управленцы.

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