На главную Рязань Общество Начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани уволился
РязаньОбществоТоп новость

Начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани уволился

В четверг, 5 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов и вице-губернатор Игорь Греков посетили школу №43 в Рязани, где проходило совещание руководителей школ города.

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков предложил освободить от должности начальника управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Алексея Зимина.

Губернатор Николай Любимов отметил, что не будет рекомендовать принимать сегодня кадровые решения, так как у всех должно быть время, чтобы объяснить свою позицию, сделать какие-то выводы.

Через несколько часов  пресс-служба администрации Рязани,  подтвердила информацию о том, что Алексей Зимин 5 сентября написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцы снова проехали «Дорогами войны» и поздравили ветеранов

На «Воскресном вечере в парке» рязанцы услышали музыку лета

В Рязани проходят антитеррористические учения