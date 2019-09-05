Начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани уволился

В четверг, 5 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов и вице-губернатор Игорь Греков посетили школу №43 в Рязани, где проходило совещание руководителей школ города.

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков предложил освободить от должности начальника управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Алексея Зимина.

Губернатор Николай Любимов отметил, что не будет рекомендовать принимать сегодня кадровые решения, так как у всех должно быть время, чтобы объяснить свою позицию, сделать какие-то выводы.

Через несколько часов пресс-служба администрации Рязани, подтвердила информацию о том, что Алексей Зимин 5 сентября написал заявление об увольнении по собственному желанию.