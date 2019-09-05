Николай Любимов заявил о решении проблемы обманутых дольщиков в Рязанском районе



Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице ВКонтакте заявил о решении проблемы обманутых дольщиков в Рязанском районе.

«Более 300 дольщиков ЖК «Дядьково» и ЖК «Экополис» уже получили новые квартиры, завершается работа по единственному оставшемуся договору. Обязательства перед банком выполнены досрочно. Залог с имущества бывшего училища связи снят, весь комплекс зданий возвращается в собственность области», — написал глава региона.

Любимов отметил, что в целом в регионе проблема обманутых дольщиков устранена по 24 жилым домам. Остаётся 6 проблемных объектов. По словам губернатора, ситуация по ЖК «Аэробус» и ООО «Никострой» должна быть решена до конца года, по оставшимся — в течение 2020-го.