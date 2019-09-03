Компания «Я ГРУПП» оказала спонсорскую помощь рязанской школе-интернату

В понедельник, 2 сентября, в школах Рязани начался учебный год. Торжественная линейка в честь Дня знаний состоялась и в школе-интернате на улице Макаренко. В настоящее время в школе функционирует 14 классов, 11 воспитательных групп с общей численностью 142 человек от 7 до 18 лет, из них 54 учащихся начальной школы, 88 учеников среднего и старшего звена. Здесь также обучаются дети-инвалиды, сироты и дети, находящиеся под опекой.

Учеников, педагогов и родителей в День знаний поприветствовал директор школы-интерната Игорь Коптев.

– Пролетело лето, и наступил это праздничный торжественный день. Через несколько мгновений прозвенит первый в этом году звонок, который известит нас о начале учебного года. Я от всей души желаю вам хорошего настроения и отличных оценок, – поздравил детей Игорь Коптев.

Всеобщее веселье не испортила даже старуха Шапокляк, заглянувшая на школьную линейку. Она хотела подарить ребятам «единицы» и «двойки» и научить плохому. Но из этого ничего не вышло. На помощь малышам пришли ученики старших классов. Они вручили первоклассникам символические «пятёрки», пожелав отличной учёбы.

С началом учебного года школьников поздравил представитель УМВД России по Октябрьскому району.

Компания «Я ГРУПП» оказала школе-интернату спонсорскую помощь. Учебному заведению были подарены ноутбуки и оргтехника. Президент компании Юлиана Яблоновская призналась, что эта школа очень близка ей по духу. Именно здесь она работала с первого курса института на протяжении семи лет.

– Я знаю эту школу, детей, учителей, директора. Я выпустила отсюда класс, поэтому вопрос о том, кому оказать спонсорскую помощь, не стоял, – рассказала Юлиана Яблоновская.

Однако эта школа-интернат – не единственная, кому компания «Я ГРУПП» оказывает спонсорскую помощь. В числе их подшефных – Дом малютки, которому были выделены средства на ремонт группы для новорождённых детей. В планах компании – регулярно помогать и другим учебным заведениями Рязани.

– Желаю, чтобы весь учебный год у вас был наполнен радостными событиями и отличными оценками. Усидчивости вам, здоровья и хорошего настроения! – обратилась Яблоновская к школьникам.

Она вручила подарки первоклассникам: девочки получили красивых кукол, а мальчики – яркие автомобили.

Завершился праздник первым в этом учебном году школьным звонком, который, по традиции, дали ученик старших классов и первоклассница.