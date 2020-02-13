Очередную грустную историю рассказали зоозащитники Рязани. Пост размещён в группе Cлужба по контролю за безнадзорными животными.



Автор поста написала, что 11 февраля в соцсети появилось сообщение от некоего молодого человека. Он просил пристроить собаку. Прилагались фото и краткое описание пристраиваемого.



– Видимо, «хозяину» никто не помог. На следующий день собаку обнаружили привязанной у забора в Лесопарке, – написала рязанка.



Рядом с собакой была записка: «не нужна собака, заберите пожалуйста, Арчи».



Сейчас испуганный пёс находится в бытовке, но долго его там держать нельзя. Поэтому собаке срочно ищут хозяина.

