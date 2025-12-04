Новогодняя столица-2026
Четверг, 4 декабря, 2025
Рязань
Над Рязанской областью и другими регионами РФ сбили 76 дронов

Алексей Самохин
В течение прошедшей ночи российские системы противовоздушной обороны отработали по воздушной цели — сразу по нескольким десяткам украинских беспилотников самолетного типа. По официальным данным Минобороны РФ, дежурные расчеты ПВО сумели уничтожить 76 дронов, запущенных в сторону российских регионов.

Над Рязанской областью были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. 

Основной удар пришелся на юг и юго-запад. Над территорией Республики Крым было уничтожено 21 беспилотное воздушное судно. Ростовская область оказалась на втором месте по количеству сбитых целей — здесь ПВО ликвидировали 16 украинских БПЛА. В небе над Ставропольским краем дежурные расчеты сняли еще 14 дронов.

Под огнем беспилотников оказались и приграничные регионы. В Белгородской области системы ПВО уничтожили 7 дронов. В Брянской сбили 4 аппарата. Воронежская область зафиксировала 3 сбитых беспилотника.

Кроме того, по два дрона были ликвидированы над Орловской и Тульской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями. Еще один аппарат был сбит над акваторией Черного моря.

Таким образом, за одну ночь украинские беспилотники были зафиксированы сразу в 13 российских регионах и над Черным морем. 

