ХК «Рязань» подписал двух защитников

В преддверии первой в 2020 году серии игр ХК «Рязань» укрепился двумя защитниками. Ряды «бело-синих» пополнили Илья Олендаренко и Алексей Ложкин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Олендаренко (родился 9 ноября 1998 года) – воспитанник новокузнецкой школы хоккея. Выступал за «Кузнецкие Медведи» в МХЛ, ХК «Саров» и провел одну игру в составе нижегородского «Торпедо» из КХЛ.



Сезон-2019/2020 начал в «Торпедо-Горький», но на лед в составе команды не выходил.



Ложкин (родился 15 апреля 1986 года) – воспитанник школы хоккея Кирово-Чепецка. В ВХЛ выступал за «Ариаду», «Нефтяник», «Южный Урал», «Рубин» и «Ермак».



Сезон-2019/2020 также начал в «Ермаке», за который провел 12 игр, набрал 3 (0+3) очка, 8 минут штрафа и показатель полезности «-4».

