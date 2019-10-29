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ГИБДД обратилась к рязанским водителям с важной рекомендацией

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области рекомендовали водителям заменить летнюю резину на зимнюю. Соответствующее обращение появилось на сайте регионального УМВД.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Рязани и области температура воздуха понизится до отрицательных значений. Из-за этого ездить на летней резине станет небезопасно. 

– В среднем, летние покрышки имеют наиболее высокие сцепные свойства при температуре около десяти градусов, – отмечается в сообщении ГИБДД. – С понижением температуры их эффективность начинает снижаться. 

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