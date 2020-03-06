ФК «Рязань» сыграл вничью первый матч на южном сборе

ФК «Рязань» завершил вничью первый матч на южном сборе в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Команда из Рязани играла со своим соперником по группе «Центр» ОЛИМП-Первенства ПФЛ волгоградским «Ротором-2». Тренерский штаб выставил на этот матч два состава, проведя в перерыве 11 замен. Встреча завершилась со счётом 3:3. В составе нашей команды отличились Артём Малахов, Георгий Журавлев и Максим Мешалкин.



Состав ФК «Рязань» в первом тайме: Правкин, Житников, Сараев, Шатский, Новичков, Дегтярев, Дудайти, Сентюрин, Волков, Малахов, Фасхутдинов.



Состав ФК «Рязань» во втором тайме: Березин, Поляков, Гришин, Аксёнов (Клишин, 75), Барков, Скляров, Прилепский, Мешалкин, Никитин, Мещеряков, Журавлёв.

