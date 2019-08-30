Елена Сорокина встретилась с Почётными гражданами города Рязани

В пятницу, 30 августа, исполняющая обязанности главы администрации города Елена Сорокина, ее заместители и руководители структурных подразделений встретилась с Почетными гражданами Рязани. Об этом сообщил сайт администрации.



Елена Сорокина выразила слова признательности Почетным гражданам за их активную жизненную позицию, за бесценный опыт, мудрость и терпимость, за огромный вклад в развитие нашего города.



«Все предложения и замечания, озвученные сегодня, будут учтены в нашей работе. Ваш опыт бесценен, все вы – настоящие профессионалы в своих отраслях, – подчеркнула Елена Сорокина, – ваше мнение очень важно для нас, а заинтересованный разговор о существующих проблемах и перспективах – составляющая успешного развития Рязани».



В ходе встречи присутствующие смогли задать руководителю города интересующие их вопросы, поделиться своими мнениями по теме дальнейшего развития города.



Так, к руководству города обратилась заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова. Она предложила усилить работу районных префектур по всем направлениям комплекса городского хозяйства.



Вывески в центре города привести в единый стиль предложила депутат Рязанской городской Думы, Народный учитель РФ Екатерина Филиппова.



«Мы должны передать красивый город будущему поколению»,– подчеркнула она.



Депутат Рязанской областной Думы Евгений Баранкин обратил внимание городских властей на благоустройство дворовых территорий. Советник по здравоохранению Рязанской областной Думы Михаил Титов предложил привести в порядок набережную Рюминского пруда и сам водоем, привлечь для этих целей волонтеров.



Среди озвученных тем было развитие туристической сферы в городе. Директор Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова Наталья Загрина посоветовала привести в единый стиль улицу Павлова и создать современные пешеходные зоны в Рязани.



Почетный гражданин Михаил Филиппов поднял проблемный в городе вопрос – создание парковочного пространства. Он отметил, что все деньги, заплаченные автолюбителями за право оставить машину на стоянке, должны идти в бюджет города.



Почетный гражданин, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Черничкин предложил усилить видеонаблюдение за городскими улицами и общественными пространствами, ужесточить контроль за состоянием и сохранностью памятных досок. Кроме того, рассмотреть вопрос создания в Рязани аллеи ветеранов к 75-летию Великой Победы.



Почетный гражданин Рязани, руководитель «Водоканала» в 80-е и 90-е годы Иван Татанов поднял тему экологической обстановки. Он предложил полностью перевести город на артезианское водоснабжение и провести проверку очистных сооружений.



В совещании принял участие Российский путешественник и полярный исследователь, государственный и общественный деятель, Герой РФ Михаил Малахов.



«Необходимо налаживать принцип обратной связи и тесного контакта Почетных граждан с народом. У жителей нашего города есть серьезный интеллектуальный потенциал. Мнение рязанцев должно быть услышано», – подчеркнул он.



По итогам сегодняшней встречи было принято решение организовать еще одно совещание, на котором будут рассматриваться и обсуждаться все поступившие вопросы и предложения.



Встречи с Почетными гражданами было решено делать тематическими и проводить раз в квартал.

