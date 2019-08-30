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В Рязани проверили ремонт ещё двух участков дорог

В пятницу, 30 августа, представители управления благоустройства, подрядной организации и общественности в лице председателей ТОСов «Шереметьево» и «Васильевский» осмотрели участки автомобильных дорог на Васильевском проезде и Серёжином переулке. Они был отремонтированы в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы.

На Васильевском проезде отремонтировали участок, длиной 243 м, на Серёжином переулке – 319 м. Работы начались в октябре прошлого года. Контракт был рассчитан на два года, сообщает сайт администрации города.

На указанных участках заменили покрытие на проезжей части, провели ремонт съездов, подняли колодцев, поменяли бортовой камень, выполнили ремонт тротуара, заменили пешеходное ограждение, нанесли разметку, устроили искусственные неровности, установили фонари уличного освещения.

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