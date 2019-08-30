Елена Митина встретилась с многодетными семьями Рыбновского района

В пятницу, 30 августа, депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации Рыбновского городского поселения Владимир Иваничкин встретились с многодетными семьями Рыбновского района.

Парламентарий рассказала присутствующим о мерах государственной поддержи семей с детьми, связанных с покупкой или получением жилья, земельного участка.

Статус многодетной семьи даёт право на обеспечение земельным участком площадью, не превышающей 15 соток. Земли можно использовать под жилищное строительство, дачное хозяйство или огородничество.

Предусмотрены и другие варианты. Это жилищная субсидия на строительство дома, бесплатное социальное жилье по договору найма, предоставление государственной квартиры в собственность. В квартире, переданной в наем или собственность, обязательно должны быть все коммуникации: отопление, свет, канализация, вода. С помощью субсидии можно погасить долг или проценты за жилье, купленное на свои средства.

С 2018 года начала функционировать программа госсубсидирования ипотечных займов.

– Теперь многодетные семьи могут участвовать в льготном ипотечном кредитовании по ставке в 6%. В апреле 2019 года было принято решение о бессрочном субсидировании ипотечного кредита по этой программе, – отметила Елена Митина.

Также парламентарий рассказала о принятых законах, направленных на поддержку семей с детьми. Это изменение критериев выплаты пособий на первого и второго ребенка, компенсация ипотечных кредитов в размере 450 тыс. руб.