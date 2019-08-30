В Рыбном продолжается благоустройство берега реки Дубянка

В пятницу, 30 августа, депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации Рыбновского городского поселения Владимир Иваничкин оценили ход работ по благоустройству берега реки Дубянка.

– Второй этап благоустройства находится на завершающем этапе. Уже сделана стоянка для автомобилей, благоустроен еще один пляж на правом берегу, продолжаются работы внутри березовой рощи. Здесь будут установлены дополнительные лавочки, урны, спортивная и детская игровая площадки, мангальные зоны, организована еще одна автостоянка, – рассказал Владимир Иваничкин. – На эти цели будет затрачено более 7 млн. руб.

Напомним, что в 2018 году данный объект был выбран жителями в ходе рейтингового голосования. Работы велись в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». Были выложены тротуарной плиткой дорожки, проведено освещение, организованы зоны отдыха. Жители города получили обустроенный пляж.

– Хорошо, когда в населенных пунктах появляются новые места для отдыха. А здесь организована не только парковая зона, оборудован пляж, но и появится площадка для занятий спортом, – отметила Елена Митина. – Очень красивое место, думаю, что оно станет одним из самых любимых не только у рыбновцев, но и у гостей района.