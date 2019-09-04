Елена Митина приняла участие в работе дискуссионной площадки «Благополучие человека»

Проблема избыточной отчетности педагогов может быть решена в ближайшее время. Законопроект о внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» уже внесен в Государственную Думу. Об этом говорили 4 сентября на федеральной дискуссионной площадке «Благополучие человека». На ней обсудили предложения, которые были собраны на 56 региональных площадках в рамках проекта «Антибюрократическая учительская инициатива».

Член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, региональный координатор партпроекта «Новая школа», один из авторов законопроекта Елена Митина отметила, что вопрос о необходимости снижения бумажной загруженности учителей и отчетности стоит очень давно.

– Недавно мне передали документ – постановление 1980 года «О рациональном использовании времени учителей и руководителей школ». Когда мы его изучили, стало понятно, что с того момента мало что изменилось. Напротив, бумажная загруженность учителей только росла, плюс добавилась электронная составляющая, – рассказала парламентарий.

Елена Митина подчеркнула, что президент Владимир Путин дал поручение снизить бумажную отчетность, которая отвлекает педагогов от учебного процесса. В целях реализации данного поручения была проведена определенная работа. В частности, министерством тогда еще образования и науки совместно с Общероссийским Профсоюзом образования были разработаны и направлены в регионы методические рекомендации для снижения бумажной отчетности учителей школ, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования. Однако, в большинстве регионов рекомендации не были приняты во внимание. Поэтому сейчас необходимо на законодательном уровне закрепить право Министерства просвещения и Минобрнауки на издание приказов, устанавливающих исчерпывающий перечень материалов, которые должны заполнять педагогические работники.

– Сегодня все выступающие были единодушны – закон нужно принимать. Я думаю, что благодаря совместной работе педагогов, депутатов, работников различных ведомств у нас получится освободить учителей от написания бумаг, дать им возможность заниматься творчеством. И от этого качество образования, несомненно, улучшится, – считает Елена Митина.

В ходе работы федеральной дискуссионной площадки ее координатор, ректор РГСУ Наталья Починок отметила, что с 22 по 28 августа в регионах обсуждалось, как сделать современную образовательную школу свободной от лишних бюрократических процедур, было получено более 1000 предложений.

Среди мер, которые необходимо принять для проведения результативной дебюрократизации общеобразовательной школы, предлагалось отменить дублирование электронной отчетности в бумажном виде, ввести ограничения на требование информации и статистических данных от учебных заведений для сторонних организаций, сократить количество мониторингов и проверочных мероприятий, проводимых муниципальными и региональными органами в сфере образования, общее сокращение количества внеклассных мероприятий и ряд других.

По итогам федеральной дискуссионной площадки «Благополучие человека» была принята резолюция.