Елена Митина приняла участие в празднике, посвященном Дню поселка Октябрьский

В субботу, 31 августа, депутат Госдумы Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров и глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню посёлка Октябрьский. В этом году ему исполнилось 92 года.

Праздник начался с осмотра выставки-конкурса композиций из живых цветов и выпечки. Свои кулинарные, дизайнерские и флористические таланты продемонстрировали представители образовательных и культурных учреждений, торговых и промышленных предприятий поселения. Победителям и призерам были вручены памятные дипломы от администрации посёлка Октябрьский.

Продолжился праздник в зрительном зале Дома культуры. С приветственным словом к собравшимся обратились Елена Митина, Владимир Сидоров, Евгений Сидоров и глава администрации поселка Октябрьский Валерий Шавырин.

– В последние годы в поселке Октябрьский есть хорошая традиция, которая заключается в том, что ко Дню поселка открывается какой-либо новый объект – памятник, отремонтированный Дом культуры, большая детская площадка. Сегодня мы открыли новый парковый комплекс. Меняется поселок – меняются и люди. Видно, как горят глаза жителей, как появляются новые инициативы и есть желание благоустроить свой поселок, сделать его интереснее, комфортнее для жизни, – подчеркнула Елена Митина. – Поздравляю вас с праздником, желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра.

Парламентарий вручила Благодарственные письма депутата Госдумы и ценные подарки активным жителям поселка и скульптору Олегу Седову.

Подарком для собравшихся стал концерт лучших творческих коллективов Михайловского района. Завершился праздничный день дискотекой и салютом.

Фото – Сергей Храпенков и Михайлов-ТВ